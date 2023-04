Come è noto, in Renfield (GUARDA IL TRAILER), film Universal in arrivo in Italia a maggio, Nicolas Cage interpreta l’iconico personaggio di Dracula. Per promuovere il film, su Reddit l’attore ha risposto ad alcune domande dei fan e ha ammesso di aver accidentalmente bevuto il suo stesso sangue durante le riprese. Ecco le sue parole:

Non c’è un motivo in termini di “metodo”, ma i denti [da vampiro] erano veri denti, erano di ceramica e piuttosto appuntiti. Così mi sono morso il labbro alcune volte e questo mi ha fatto bere il mio stesso sangue.

Nel film in arrivo il 14 aprile negli Stati Uniti e il 25 maggio in Italia Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Il film è interpretato da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus – Niente è come sembra). Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

FONTE: Reddit

