Negli Stati Uniti, è arrivato al cinema Renfield, la commedia horror di Chris McKay con Nicolas Cage e Nicholas Hoult in uscita il 25 maggio nei cinema italiani (GUARDA IL TRAILER). La pellicola racconta la relazione tossica fra Dracula (Cage), e il suo servitore Renfield (Hoult) e nelle intenzioni del regista si pone come sequel diretto dello storico Dracula del 1931 diretto da Tod Browning e interpretato da Bela Lugosi (ECCO TUTTI I DETTAGLI). In un’intervista con Comicbook.com, Adrian Martinez, attore membro del cast, ha dichiarato perché apprezza l’approccio adottato da McKay:

Credo che questo sia qualcosa che Chris McKay, il nostro regista, ha fatto in modo molto intelligente, perché ha un rispetto per la tradizione dei film horror della Universal, ma allo stesso tempo ha un tocco moderno, un umorismo molto contorto. Questo equilibrio tra orrore e umorismo piace alla gente. Io lo adoro. Lo possiamo vedere in tutti i media ora, [con] What We Do In The Shadows e tutte queste altre cose.

Renfield si basa su una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Il film è interpretato da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus – Niente è come sembra). Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

Cosa ne pensate del rapporto tra Renfield e il Dracula di Bela Lugosi? Lasciate un commento!

FONTE: CB

Classifiche consigliate