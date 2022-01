La reunion di Harry Potter, intitolata, da questa mattina è finalmente disponibile su Sky e in streaming su NOW. Per realizzarla, gli attori e i realizzatori della saga si sono reincontrati dopo molto tempo – alcuni di loro non si vedevano da quando è uscito l’ultimo film, ovvero dieci anni fa.

Ma sebbene Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint non si vedessero tutti e tre insieme da parecchio, per loro è stato come se non fosse passato un giorno. Lo spiega Rupert Grint (Ron Weasley) in un’intervista su EW:

È stato un grande momento. Parliamo della nostra intera infanzia. Siamo cresciuti insieme su quei set, quindi hanno un enorme significato per me, Dan ed Emma, oltre che per tutti gli altri. È stato bello tornare a ricordare, abbiamo passato tanto tempo meraviglioso insieme. Voglio dire, è stata un’infanzia davvero strana, ma è stata anche molto divertente.

Insieme hanno stretto un legame inscindibile nonostante la distanza e i percorsi differenti che hanno intrapreso nelle loro vite:

È stata una cosa istantanea. Ci conosciamo così bene. Anche se non ci siamo sentiti e visti moltissimo in questi anni, il giorno della reunion è stato come se non avessimo avuto il bisogno. È come se fossimo cugini. È questa la semplicità con cui ritroviamo il nostro legame. È sempre bello.

Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla piattaforma streaming HBO Max, mentre in Italia sarà un’esclusiva di Sky: nel nostro paese andrà in onda su Sky Uno, a partire dalle 9 del mattino del 1 gennaio, e su un canale interamente dedicato alla saga: Sky Cinema Harry Potter (303 della piattaforma Sky, attivo fino al 16 gennaio). In streaming sarà disponibile sulla piattaforma NOW. Successivamente, lo speciale sarà sempre disponibile su Sky on demand e su NOW.

