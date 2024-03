Mentre si preparano a girare il terzo capitolo di Knives Out con Daniel Craig a 2024 inoltrato, Rian Johnson e Ram Bergman hanno siglato un accordo con la loro compagnia T-Street e Warner Bros Motion Picture Group.

Lo studio ha proposto al duo un accordo per due film dopo aver già siglato un contratto con Tom Cruise e dopo essersi aggiudicato il nuovo film di Ryan Coogler e Michael B. Jordan.

La T-Street di recente ha prodotto American Fiction, il debutto alla regia di Cord Jefferson candidato a cinque premi Oscar e che ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale, il dramma presentato al Sundance Fair Play, la serie candidata agli Emmy Poker Face e la serie Netflix Il problema dei 3 corpi. In passato, poi, ha prodotto i due film di Knives Out, Looper e Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi.

“Rian e Ram sono le menti geniali dietro così tanti film di grande intrattenimento, sono un duo creativo e brillante e saranno accolti con calore nella famiglia di Warner Bros Motion Picture Group unita per raccontare storie che possano essere apprezzate dagli spettatori di tutto il mondo” hanno commentato Michael De Luca e Pam Abdy. “Mentre Warner Bros Discovery continua a investire nel futuro dell’intrattenimento per gli spettatori di tutte le età, siamo oltremodo emozionati di avere Rian e Ram qui tra di noi“.

