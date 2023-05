In maniera abbastanza inevitabile, si è parlato molto di Ritorno al futuro durante la promozione stampa di STILL: la storia di Michael J. Fox (LEGGI LA RECENSIONE), documentario sul celebre attore (GUARDA IL TRAILER).

Dalle pagine di Variety, ad esempio, la star ha riflettuto sulla “bizzarra” eredità di Ritorno al futuro, il primo capitolo di una Trilogia amatissima che ha, al centro della vicenda, una classica storia di equivoci con venature “incestuose”:

“C’è qualcosa in quel film” spiega Michael J. Fox “a cui le persone rispondono ancora oggi perché è così strano. Non per essere rozzo, ma è un film sul quasi sc*parsi la mamma con lei che è decisamente pronta a farlo. Anche all’epoca mi era parso alquanto strambo, in più Lea era davvero molto carina”.

Con Empire, Michael J. Fox ammette di essere riuscito ad apprezzare la sua performance in Ritorno al futuro solo dopo diverso tempo. All’epoca, infatti, si sottopose a degli estenuanti turni di lavoro lavorando contemporaneamente sia a Casa Keaton, la sitcom di cui era diventato la star di punta, e il primo episodio della Trilogia di Zemeckis. Proprio per questo, era convinto che la sua prova nella pellicola fosse scadente:

Pensavo che sarebbe tutto finito abbastanza in fretta. Pensavo che avrebbero visto quello che avevo fatto, sarei tornato in fondo al branco ricominciando tutto da capo. Stavo lavorando a questo terribile film TV di Casa Keaton. Bevevo troppo, andavo in discoteca e giravo ogni pub. Ero ubriaco nel mio appartamento, disteso sul pavimento, e squilla il telefono. Era il mio agente. La prima cosa che ho pensato è stata “Sarà una roba terribile”. ma lui “Non capisci. È la roba più popolare al mondo”. Il mio primo istinto è stato “Devo tornare in America! Ci sono ragazze da incontrare!”. Sono diventato un attore piuttosto bravo. Lo vidi all’epoca della sua uscita, al Cinerama Dome, una roba folle, e poi non l’ho mai più visto per intero fino a un paio di anni fa. Era Natale. Stavamo decorando l’albero… Me ne sono andato in cucina e sono finito per assentarmi un po’ più a lungo. Tracy (Pollan, apparsa anche lei in Casa Keaton e sua moglie dal 1988) arriva e mi trova a guardare Ritorno al futuro in TV. Le dico “Guarda, c’è Ritorno al futuro in TV. Sai cosa? Sono davvero bravo in questo film”. E lei “Sì, lo sappiamo”. Ma perché nessuno me l’ha fatto notare al tempo?