Sarà tra qualche settimana disponibile su Prime Video Road House, remake del classico del 1989 con Jake Gyllenhaal come protagonista nel ruolo che fu di Patrick Swayze.

Ed è proprio a Patrick Swayze che Gyllenhaal ha dedicato il suo ultimo post Instagram, in ricordo dell’attore scomparso il 14 settembre 2009 dopo una lunga lotta contro il cancro.

Gyllenhaal ha ricordato con affetto Swayze dai tempi in cui hanno lavorato insieme a Donnie Darko, sottolineando quando l’attore lo abbia aiutato ai suoi esordi, sperando di renderlo orgoglioso con questo remake:

Stavo ripensando ai bei tempi in cui ho lavorato con Patrick a Donnie Darko, così mi sono messo a rivedere i film di quest’uomo eccezionale, dall’originale Road House a molti altri. Non ho mai smesso di essere un suo fan. Era un talento eccezionale e continuerò a rispettarlo e ammirarlo per tutto quello che ha dato al mondo. Non dimenticherò mai la sua gentilezza nei miei confronti quando ho iniziato a lavorare in questo mondo – non era necessario che trovasse tutto quel tempo per me, ma lo faceva sempre. Abbiamo realizzato un Road House diverso questa volta, ma la mia speranza è che si sarebbe divertito a guardarlo!