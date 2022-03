The Batman

Continuano ad arrivare online i resoconti dagli impegni stampa die gli altri membri del cast di The Batman, il kolossal cinefumettistico diretto da Matt Reeves.

In un’intervista rilasciata a Variety, Robert Pattinson ha avuto modo di parlare degli unici sequel che amerebbe fare (compreso un sequel di The Batman che viene già dato per scontato). La star della pellicola di Matt Reeves comincia proprio con un’attestato di stima nei riguardi del suo regista:

Amo moltissimo i film delle Scimmie. Ci sono stati solo due film – beh, tre ormai con Batman – dove avrei voluto fare un sequel: i film del Pianeta delle Scimmie, Sicario e Dune. Ho visto i film delle Scimmie al cinema e ho pensato che fosse incredibile quello che era riuscito a ottenere con le tute in mo-cap. Ho pensato che se Matt era riuscito a ottenere tutto quello con delle facce da scimmia sarebbe riuscito a tirare fuori una performance valida anche da me!

Restando in tema Dune, qualche giorno fa, Kyle MacLachlan, interprete di Paul Atreides nel vecchio film di Dune diretto da David Lynch, ha ammesso che amerebbe molto prendere parte al sequel dellaa pellicola di Denis Villeneuve.

