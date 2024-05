A pochi giorni dalla prima partecipazione agli Upfront, Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente che Rosso, Bianco e Sangue Blu avrà un sequel.

Per ora non sono disponibili dettagli sulla trama del film, ma Matthew López tornerà alla sceneggiatura con Casey McQuinston. Non è stato ancora confermato il suo coinvolgimento anche alla regia, ma sembra scontato.

L’annuncio è stato fatto in occasione di una proiezione del film a Culver City alla quale hanno partecipato i filmmaker e il cast. Nel sequel torneranno, ovviamente, Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez di nuovo nei ruoli del principe Henry e di Alex Claremont-Diaz.

Il romanzo originale da cui è tratto il primo film è stato scritto da Casey McQuinston ed è diventato un bestseller del New York Times quando è uscito nel 2019. La pellicola distribuita da Prime Video ad agosto del 2023 è diventata tra le più viste della piattaforma: l’annuncio del sequel era atteso.

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate