RRR: N.T. Rama Rao Jr. sta aspettando una telefonata dei Marvel Studios

Uno dei protagonisti di RRR, film fenomeno ora disponibile su Netflix, ha parlato con Variety del futuro della sua carriera.

N.T. Rama Rao Jr. apprezzerebbe particolarmente un ruolo in un film Marvel. “Lo adorerei tanto” ha detto in occasione di una proiezione di RRR ai DGA a West Hollywood. “Sto aspettando che mi chiamino“.

Ha poi parlato del suo supereroe preferito, Iron Man:

Ti ci puoi immedesimare facilmente, è una persona come noi. Non ha super poteri, non viene da un altro pianeta, e non è un esperimento scientifico come Hulk.

L’attore non farebbe fatica a dover seguire la dieta e i tipici allenamenti per un ruolo in un film Marvel. Per RRR ha dovuto metter su quasi 7kg di massa muscolare allenandosi per 18 mesi. “Mangiavo sette dannate volte al giorno… 4000 calorie!“.

In Italia è disponibile su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.