Lo scorso dicembre, vi riportavamo che, in occasione del Red Sea Film Festival, Jackie Chan aveva confermato che Rush Hour 4 è effettivamente in sviluppo. Nei giorni scorsi, è stato invece il suo partner sul grande schermo, Chris Tucker, a citare il film come uno dei suoi prossimi progetti, dichiarandosi entusiasta di tornare a collaborare con il collega.

Ecco le sue parole:

Vedrete un sacco di cose belle in arrivo, ma [Rush Hour 4] sarà di un altro livello. È questo che mi piace… sono entusiasta. Non sarà quello che avete visto normalmente… Rush Hour 4 è qualcosa a cui sicuramente parteciperò perché adoro lavorare con Jackie, ma ho del materiale nuovo che penso vi piacerà molto. Sono entusiasta.

Tucker e Chan hanno partecipato insieme a tre film di Rush Hour tra il 1998 e il 2007. La saga segue un investigatore di Hong Kong che forma un legame improbabile con un poliziotto di Los Angeles per risolvere una serie di crimini internazionali. Al momento non è chiaro chi dirigerà il progetto, ma i tre capitoli precedenti avevano visto dietro la macchina da presa Brett Ratner, che non dirige un film dal 2014 a causa delle accuse di molestie sessuali da parte di alcune donne avvenute nel 2017.

A breve, ritroveremo invece Tucker in Air, film di e con Ben Affleck basato sulla vera storia della genesi del marchio Nike Air Jordan e della partnership tra la società e Michael Jordan. Qui potete vedere il trailer.

Cosa ne pensate delle parole di Chris Tucker su Rush Hour 4? Lasciate un commento!

FONTE: V-103

