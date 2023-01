Ryan Reynolds risponde alla proposta di Hugh Jackman per il titolo di Deadpool 3

Come abbiamo visto, Hugh Jackman non ha alcuna intenzione di permettere a Ryan Reynolds di intitolare il terzo film sul Mercenario Chiacchierone Deadpool 3. La proposta dell’attore, infatti, è stata prima “Wolverine e Deadpool” – per dare spazio a entrambi i supereroi – e poi addirittura “Wolverine 10”.

Ryan Reynolds ha pubblicato un video per tessere le lodi dell’attore, invitando l’Academy a candidarlo per la sua interpretazione in The Son. Il video termina però con un momento “fuori onda” in cui si sente Reynolds che dice: “Wolverine e Deadpool, chi vuole prendere in giro? Scordatelo, bello“.

Trovate tutte le informazioni su ̶D̶e̶a̶d̶p̶o̶o̶l̶ ̶3̶ Deadpool e Wolverine nella nostra scheda.

