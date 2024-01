In un’intervista con GQ, Barry Keoghan ha commentato la scena della vasca di Saltburn, spiegando cosa significa per il suo personaggio, Oliver. Nel passaggio in questione, vediamo il ragazzo spiare Felix (Jacob Elordi) mentre si masturba nella vasca da bagno per poi leccare direttamente dallo scarico l’acqua rimasta.

Ecco le sue parole:

La scena della vasca da bagno è Oliver che si sottomette a questa ossessione e cerca di capire cosa sta inseguendo. È quasi un sacrificio il modo in cui si abbassa nella vasca, fisicamente. E quando abbassa la testa, è confuso, impotente e malato, per poterlo fare. Ma non puoi giudicarlo mentre lo interpreti. Posso giudicarlo come spettatore, ma devo vedere la giustizia e capire che è la cosa giusta da fare.

Potete vedere il video completo dell’intervista qui sotto:

Saltburn di Emerald Fennell è disponibile dal 22 dicembre su Prime Video. Trovate tutte le informazioni sul film, nella nostra scheda!

Cosa ne pensate della scena della vasca in Saltburn? Lasciate un commento!

