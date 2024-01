Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell, è disponibile da fine dicembre su Prime Video, dove ha riscosso un notevole successo. Il titolo è il nome della tenuta di famiglia di Felix (Jacob Elordi) dove viene invitato il protagonista Oliver (Barry Keoghan). Ma perché è stato scelto proprio questo termine? Lo ha rivelato la regista in una recente intervista con Access Hollywood (via ScreenRant). Ecco le sue parole:

Qualcuno mi ha chiesto perché si chiamasse Saltburn e io ho risposto: “Beh, perché è una vera città in Inghilterra“. E quando ho sentito il nome Saltburn, mi è sembrato un termine per indicare quando ti fai male facendo sesso, ma davvero carino. Come una puntura, una puntura piacevole. E credo che il film sia proprio questo.