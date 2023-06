Nel 2019, al junket londinese di Captain Marvel, avevamo avuto la possibilità di chiedere a Samuel L Jackson and co. un parere su un tema molto caldo ieri come oggi: il review bombing da parte degli Incel pellicole con una donna come protagonista.

Ora, con la complicità dell’arrivo su Disney Plus di Secret Invasion (LEGGI LA RECENSIONE DEL PRIMO EPISODIO), l’argomento è tornato in auge e, durante la promozione stampa della serie TV, è stato nuovamente affrontato anche da Samuel L Jackson.

Queste le parole della star:

Brie è una persona più forte di quanto la gente pensi. Non permetterà a nessuna di queste cose di abbatterla. Questi incel che odiano le donne forti o il fatto che lei sia una femminista che abbia delle idee e che non ha paura di esprimerle. Tutti vogliono che le persone siano ciò che vogliono essere. Lei è così ed è del tutto genuina.

Samuel L Jackson parla anche dell’amicizia con la collega, nata durante le riprese di Kong: Skull Island:

Abbiamo fatto Kong: Skull Island insieme che non è stata un’esperienza meravigliosa per nessuno di noi. Siamo diventati grandi amici durante quella particolare circostanza perché stavamo tutti passando un momento difficile. Poi a un certo punto, stava lavorando al suo film [Unicorn Store, ndr.] e cercava di ingaggiare un determinato attore. Ero nella roulotte del trucco con lei e le ho detto: ‘Perché stai cercando di assumere quest’altro attore anziché chiedere a me?’. Lei mi ha risposto: ‘Non pensavo che tu lo avresti mai fatto… beh allora, lo faresti?’. E io: ‘Sì. Facciamolo’.. Poi ci siamo legati ulteriormente durante le elezioni, mentre stavamo facendo il suo film e abbiamo assistito alla vittoria di Donald Trump. Lei era distrutta e io le ho detto: ‘Non lasciarti abbattere. Devi essere forte adesso’. Poi in seguito, quando è stata scelta per Captain Marvel, mi ha chiamato e ha detto: ‘Vogliono farmi entrare nell’Universo Marvel. Dovrei accettare?’. E io le ho detto: ‘Certo! Facciamolo!’.

Qua sotto trovate le nostre interviste con Samuel L Jackson e gli altri talent di Captain Marvel in cui avevamo appunto discusso dei troll online:

