In occasione dell’uscita di Saw X (GUARDA IL TRAILER) CB ha intervistato Charlie Clouser, storico compositore della saga, che per l’occasione ha svelato alcuni retroscena sull’ideazione del tema musicale, Hello Zepp, presente fin dal primo film e ormai divenuto iconico.

Ecco le sue parole:

[James Wan] è un regista straordinario ed è in sintonia con molti aspetti dell’intera opera mentre viene creata. Abbiamo discusso in modo molto dettagliato sul ruolo che quel brano musicale doveva ricoprire nel primo film, e sul fatto che doveva essere audace e d’impatto, ma anche un po’ semplicistico, in modo da non distrarre. Poiché ci sono molte informazioni che arrivano allo spettatore, volevamo che la musica fosse forte e memorabile, ma allo stesso tempo doveva avere quasi la qualità di un buon riff di chitarra degli AC/DC o qualcosa del genere: in modo che fosse semplice e compatta, ma potente e memorabile, e che potesse permutare e costruire su se stessa senza essere un’elaborata sinfonia ridondante che avrebbe distratto lo spettatore. Sono sempre stupito ogni volta che vedo questo brano musicale elencato insieme ai veri grandi, ma sono molto contento che sia entrato in sintonia con il pubblico e abbia trovato una casa; in dieci film abbiamo usato quel tema!

Clouser riflette poi sulle ragioni del successo del motivo:

Per me è come il suono del respiro di Darth Vader: deve essere la registrazione reale del primo giorno. Si può rifare [imita il respiro di Darth Vader]… Allo stesso modo, per le mie orecchie, quando inizia Hello Zepp deve essere l’esatto tintinnante suono del dulcimer di vent’anni fa. Anche se ho molti suoni di dulcimer più belli e fantasiosi, devo usare quello esatto… Ha un’identità sonora che anche un ascoltatore inesperto o occasionale sa cogliere. Quindi sono felice di poter fare ciò che mi viene naturale fare e di utilizzare… una parte di quell’impronta sonora. E sono contento di aver avuto l’opportunità di continuare a rivisitarla e di cercare di stravolgerla un po’, ma senza reinventarla completamente ogni volta.

Saw X inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta… Il film uscirà in sala il 26 ottobre.

Cosa ne pensate? Vi piace il tema musicale di Saw? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate