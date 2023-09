Mentre i più abbienti di Hollywood si adoperano per fornire sostegno economico ai lavoratori impegnati negli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, dal Motion Picture Industry Pension Plan arriva la comunicazione che per far fronte a questo periodo di difficoltà, quasi 3.000 lavoratori hanno prelevato svariate quantità di denaro dal fondo pensione.

In totale i fondi prelevati ammontano a 44,6 milioni di dollari e le richieste pervenute fino al 7 settembre sono arrivate a 2953, una cifra quasi doppia rispetto alle richieste in pandemia.

“La gente si sta ipotecando il futuro per pagare le bollette” ha commentato una fonte interna. “L’idea era che questi fondi pensione creati dall’industria servissero a dare dignità e sicurezza alle persone in un mondo difficile e fisicamente esigente. Ora quella stessa industria li sta costringendo a sacrificare quella dignità e sicurezza per pagare le bollette“.

Come abbiamo visto, tra i benefattori dell’ultimo periodo ci sono stati Steven Spielberg, Kate Capshaw, Shonda Rimes, Seth MacFarlane, Meryl Streep, Matt Damon, Oprah Winfrey e George Clooney tra i tanti.

