Qualche giorno fa abbiamo appreso che SAG-AFTRA avrebbe cominciato ad accordare dei “permessi provvisori” a produttori indipendenti per iniziare o portare avanti la produzione di progetti durante lo sciopero degli attori a condizione che non fossero in alcun modo affiliati alla Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Da Variety ha apprendiamo che al momento 39 progetti hanno ottenuto il via libera, e tra questi ci sono due progetti targati A24, la casa di produzione indipendente. Uno è Mother Mary, con Anne Hathaway e Michaela Coel per la regia di David Lowery; l’altro è Death of a Unicorn, con Paul Rudd e Jenna Ortega, che sarà girato presto in Ungheria.

Tra gli altri progetti citiamo The Rivals of Amziah King con Matthew McConaughey, Flight Risk con Mark Wahlberg e per la regia di Mel Gibson, Dust Bunny con Mads Mikkelsen e Sigourney Weaver, Bride Hard con Rebel Wilson, e la serie The Chosen.

