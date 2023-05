In un’intervista con Variety, Judd Apatow ha detto la sua sullo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso negli Stati Uniti. Secondo il regista, si tratta di una mossa calcolata da parte di studios e streamers:

Credo che probabilmente sappiano già su cosa si piegheranno. Presumo che sappiano già in che data finirà tutto questo. Probabilmente lo stanno pianificando da anni.

Penso sempre che, qualsiasi cosa accada, avrebbero potuto capirlo in precedenza. Quando queste cose si concludono, non si dice mai: “Capisco perché ci è voluto tanto tempo“. Non è mai qualcosa di così inventivo e innovativo da far pensare: “Oh, c’era bisogno di fare la guerra per mesi per questo“. È sempre una posizione molto ovvia. Quindi è questo che spaventa: c’è una soluzione, ma non sono sicuro che tutti gli interessi commerciali vogliano raggiungerla rapidamente.