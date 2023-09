Scott Pilgrim vs. the World

In un’intervista video con GQ, Chris Evans ha avuto modo di riflettere su alcuni dei suoi ruoli più celebri, tra cui quello in Scott Pilgrim vs. the World (LEGGI LO SPECIALE). Nella pellicola diretta da Edgar Wright, l’attore interpreta l’egocentrica star del cinema Lucas Lee e, ricordando quando gli è stata proposta la parte, racconta:

L’idea alla base di Scott Pilgrim era così strana… [Wright] mi ha detto: “Lucas Lee è una star del cinema, ma in realtà non ha un grande apertura mentale… Pensa di essere grande e in realtà è terribile, e credo che tu saresti perfetto”. E io ho detto “Ok…”

Potete vedere l’intervista completa a Evans qui sotto:

Uscito nel 2010 e basato sul fumetto creato da Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim vs. the World, incassò circa 49 milioni di dollari a fronte di un budget compreso fra i 60 e gli 80 milioni. Nonostante il fallimento economico al botteghino, con il passare del tempo è diventato un amatissimo cult. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Chris Evans relativo a Scott Pilgrim vs. the World? Lasciate un commento!

FONTE: YT

