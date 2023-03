Scream 6: pur se assente dal film, Neve Campbell lo ha apprezzato

Quando Scream 6 è stato annunciato, ha fatto molto discutere la notizia relativa al fatto che Neve Campbell, la storica interprete di Sidney Prescott, non sarebbe tornata: nonostante i 140 milioni di dollari incassati da Scream 5 a fronte di un budget di circa 24, l’attrice non aveva ricevuto un’offerta economica giudicata congrua (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Intervistato da People alla premiere di Scream 6 a New York, Skeet Ulrich, interprete di Billy Loomis, ha spiegato che la sua collega Neve Campbell pur se assente da Scream 6 lo ha comunque apprezzato:

Nel corso del week-end eravamo insieme a una convention. Lo ama. Ha apprezzato quello che abbiamo fatto. Ma, in quanto donna d’affari, ci sono delle cose che per lei sono fondamentali e tutti noi supportiamo la sua decisione. Lei è la nostra final girl, credo che le sia mancato non esserci, così come tutto il resto. Per me è qualcosa di nuovo perché avevo fatto il primo Scream e poi c’è stato questo enorme balzo temporale, l’anno scorso per via della pandemia non abbiamo avuto un evento come questo, io non ho avuto anni e anni di crescita col personaggio. Lei sente sicuramente la mancanza di più cose. Per me è tutto nuovo ed emozionante.