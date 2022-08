Il quinto capitolo di Scream arrivato nei cinema a gennaio, nonostante la piena diffusione della variante Omicron, si è rivelato un notevole successo di critica e, soprattutto, di pubblico. Proprio per questo, la notizia che Neve Campbell, la storica interprete di Sidney Prescott, non sarebbe tornata nel sesto episodio ha lasciato sorpresi un po’ tutti. Anche in virtù della motivazione. A quanto pare, nonostante i 140 milioni di dollari incassati da Scream 5 a fronte di un budget di circa 24, l’attrice non aveva ricevuto un’offerta economica giudicata congrua (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Una decisione, quella della star, che aveva trovato il sostegno di un altro interprete storico del franchise, ovvero David Arquette.

Parlando col People Magazine, Neve Campbell è tornata a parlare del motivo di questo suo allontanamento volontario dalla saga.

In quanto attrice e donna in affari, non mi è sembrato di aver ricevuto un’offerta commisurata al valore che porto al franchise, e che ho portato al franchise, per 25 anni. Se ci fosse stato un uomo nella mia stessa situazione, la cifra proposta sarebbe stata differente. Non potevo accettare quelle condizioni. Non avrei potuto mettere piede sul set sentendomi sottovalutata e trattata in maniera non corretta.

Nel cast di Scream 6 troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

