Scream 6: i registi rispondono alle critiche dei fan sulla scena del trailer in cui Ghostface usa un fucile

Nelle scorse settimane, vi avevamo riportato le reazioni dei fan al trailer di Scream 6, relative alla scena in cui Ghostface ricorre ad un fucile pompa per minacciare Sam e Tara, un’arma diversa dal classico coltello a cui ci ha abituato (qui alcuni dei tweet). Recentemente, in un’intervista con SFX Magazine (via Digital Spy) Matt Bettinelli-Olpin, co-regista del film insieme a Tyler Gillett, ha spiegato il perché di questa scelta.

Ecco le sue parole:

Non vogliamo che sia sicuro. Non vogliamo che sia noioso. Vogliamo che sia divertente e che desti dei sospetti. Quando abbiamo sentito “Ghostface a New York e ha un fucile” ci siamo detti: “Cosa?!“. Le due sensazioni, “Cosa stiamo facendo?” e “Dobbiamo farlo!” sono spesso intrinsecamente legate e questo ne è stato un perfetto esempio.

Gillett precisa poi come il loro obiettivo con Scream 6 sia proprio quello di offrire una versione di Ghostface leggermente diversa da quella sviluppata nei precedenti film, ovvero di un killer alquanto fallibile. Ecco le sue parole:

Ci sono una tonnellata di momenti divertenti, meravigliosi e classici di Ghostface, ma non è un Ghostface che commette errori madornali. Ci piace, ma per essere spaventosi e raggiungere un livello di tensione viscerale, volevamo inserire maggiormente il personaggio nel mondo reale. Se Ghostface sta cercando di attraversare una porta, succederà! Non ci si può arrendere. Quando è a caccia, la caccia non finisce finché non ha raggiunto il suo obiettivo.

Nel cast di Scream 6 troveremo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby). L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023. Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate della risposta dei registi di Scream 6 alle critiche su Ghostface con il fucile visto nel trailer? Lasciate un commento!

FONTE: Digital Spy