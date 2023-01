Scream 6: Ghostface a New York nel nuovo trailer italiano

Come promesso, è arrivato online il nuovo trailer di Scream 6, la pellicola diretta da Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett attesa per marzo in tutti i cinema.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

Ecco anche il nuovo poster:

Nel cast di Scream 6 troveremo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!

.