Dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l’addio del regista, il cast di Scream 7 inizia a prendere forma. Dopo l’annuncio del ritorno di Neve Campbell, oggi apprendiamo che un altro volto storico della saga tornerà nel film.

Si tratta di Courteney Cox, che come riporta Variety è in trattative per tornare a interpretare Gale Weathers.

Scream 7 sarà diretto da Kevin Williamson, creatore della saga e sceneggiatore del primo, del secondo e del quarto film.

Alla sceneggiatura non ci sarà più James Vanderbilt, ma Guy Busick, che ha scritto Scream 5 e Scream 6.

Al momento nessuna dichiarazione ufficiali sugli altri due protagonisti, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding (Mindy e Chad Meeks-Martin).

