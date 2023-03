Scream: lo sceneggiatore tira in ballo una teoria per un possibile ritorno di Stu

Con Scream 6 approdato nelle sale, lo sceneggiatore Kevin Williamson (che ha curato i film della saga) ha avuto modo di tornare su un argomento che ciclicamente torna in auge, ovvero il “possibile” ritorno di Stu, personaggio interpretato da Matthew Lillard nel primo film e deceduto proprio nel film di Wes Craven.

Ma esiste veramente un modo per far tornare Stu nel franchise? Nonostante la conferma della sua dipartita, lo sceneggiatore ha scherzosamente tirato in ballo una teoria in una recente intervista:

Voglio dire, direi mai, ma quando l’ho fatto mi sono sempre sbagliato. C’è sempre la teoria del fratello gemello.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

FONTE: Entertainment Tonight