Abbiamo già parlato della specifica condizione posta da Seth Rogen per doppiare Donkey Kong nel film di Super Mario in uscita al cinema la prossima settimana (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nel corso degli impegni stampa americani per il film, Seth Rogen ha anche ammesso che gradirebbe davvero tornare a doppiare il personaggio per un film dedicato a Donkey Kong Country.

Queste le sue parole:

Sarebbe divertente. In tutta onestà ho avuto una splendida esperienza con questo film e penso che ci sia un mondo grande, gigantesco da poter esplorare e pare che la gente sia emozionata da questa idea.

La serie di Donkey Kong Country è nata nel 1994 su Super Nintendo e si è subito imposta come un bestseller nel novero delle varie IP della Nintendo: il primo capitolo, con 9 milioni di copie piazzate, è il terzo titolo più venduto di sempre per la console a 16-bit della multinazionale nipponica.

L’ultimo titolo della saga, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, è uscito originariamente nel 2014 per la console Wii U, poi riadaddato, nel 2018, anche per Switch.

Super Mario Bros Il film è in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani. Il lungometraggio è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

FONTE: Comic Book

