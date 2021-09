LEGGI ANCHE – Shang-Chi: il supervisore degli effetti visivi su una sequenza chiave

Inabbiamo assistito in una breve ma interessante sequenza al ritorno dinell’Universo Cinematografico Marvel.

In tal senso Destin Daniel Cretton ha deciso di pubblicare su Instagram un video dal dietro le quinte le cinecomic in cui vediamo una riproduzione di un piede di Abominio utilizzato per poi dare vita digitalmente al personaggio sul grande schermo.

Potete vedere il video qua sotto:

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Destin Daniel Cretton/Instagram