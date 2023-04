Alcune ore fa abbiamo scoperto che la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery verrà rilanciata con un nuovo nome, MAX, il 23 maggio.

Ad arricchire il catalogo nel grande giorno ci sarà anche un titolo da poco arrivato in sala, Shazam! Furia degli dei, dopo soli due mesi dall’uscita al cinema.

Il film, che ha incassato in tutto il mondo appena 128 milioni di dollari, è in realtà già disponibile per l’acquisto digitale da diversi giorni.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte

Classifiche consigliate