Shazam! Furia degli dei, il regista sulla necessità di differenziare il drago da quelli visti nel Trono di Spade e Lo Hobbit

In una recente intervista Total Film (via CBR), il regista di Shazam! Furia degli dei, David F. Sandberg ha parlato della necessità di differenziare il drago che vedremo nel cinecomic DC da quelli visti nel Trono di Spade e Lo Hobbit.

Ecco le parole del regista.

Con il drago ci siamo detti: “Abbiamo visto così tanti draghi, tra il Trono di spade e lo Hobbit e tutte queste altre cose, perciò dobbiamo fare qualcosa di diverso”. Il nostro drago è fatto di legno perché è nato dall’Albero della Vita, che è chiamato a proteggere. E può emanare paura. Se stai davanti a lui non riesci a muoverti, perciò può mangiarti in men che non si dica.