In un’intervista con The Film Stage, il regista Abel Ferrara ha svelato che Shia LaBeouf sta scrivendo un film su Auschwitz.

I due hanno recentemente collaborato al film su Padre Pio presentato allo scorso Festival di Venezia (LEGGI LA RECENSIONE) e potrebbero nuovamente unire le forze in futuro. Alla domanda se è rimasto in contatto con l’attore, il regista infatti ha risposto:

[Shia] se la sta cavando molto bene, molto. Ha fatto un film di Coppola [Megalopolis, ndr]. Padre Pio è stato 15 o 20 giorni [di lavorazione] e lui c’è stato solo per quattro, quindi non è stato lì per molto tempo, ma comunque è stato bello e sta continuando a lavorare. Stiamo lavorando a un film insieme: sta scrivendo una sceneggiatura su Auschwitz che stiamo pensando di realizzare.