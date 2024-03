L’annuncio a sorpresa – e dato per errore – di Shrek 5 ha fatto urlare di gioia tutti i fan dell’orco verde e, nell’attesa di sapere se tutto il cast originale tornerà a lavorare al progetto, un’altra voce si è aggiunta al coro sperando nel ritorno di un personaggio.

L’attore e doppiatore Harvey Guillén, che nel sequel dello spin-off dedicato al Gatto con gli stivali (Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio) interpreta Perrito, ha parlato con ComicBook.com della possibilità di tornare a prestare la voce all’adorabile, logorroico e fedele cagnolino:

Adorerei tornare. Vorremmo tutti sapere, almeno io vorrei sapere, la storia delle origini di Perrito. Insomma, quando è successo il casino con quel calzino? Vorrei avere un po’ di retrospettiva sulla sua storia, magari scoprire come si è fatto quella cicatrice sul pancino. Se ci fate caso, nel poster solleva il suo maglioncino e si vede quella cicatrice, mi sono sempre chiesto come se la sia procurata.

La data d’uscita del film d’animazione non è stata ancora annunciata, ma ad aprile, ricordiamo, Chris Meledandri della Illumination Entertainment aveva parlato di Shrek 5, spiegando che sarebbe servito da rilancio per la saga, proponendo sia vecchi che nuovi personaggi. Aveva inoltre spiegato che tutto il cast vocale principale sarebbe tornato: “Ci aspettiamo che tutto il cast ritorni. Le trattative stanno iniziando e tutto quello che sappiamo è che ci sono aspettative immense per il ritorno del cast“.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate