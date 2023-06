Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Come segnala Repubblica:

Stamani alle 9.30 il leader di FI Silvio Berlusconi se n’è andato dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove sono arrivati a stretto giro Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi.

Nato a Milano il 29 settembre del 1936, Silvio Berlusconi ha avuto un ruolo di primo piano non solo nella vita politica del paese, ma anche, e soprattutto verrebbe da dire, nel mondo dei media italiani, dalla televisione alla stampa al cinema.

Ed è stato proprio il cinema a parlare di lui in più di un’occasione parlando delle sue luci e delle sue ombre con film come Il caimano di Nanni Moretti e Loro, il film in due parti diretto da Paolo Sorrentino.

Nel 1989 la sua Silvio Berlusconi Communications lanciò una joint venture con Cecchi Gori Group creando la Penta Film, società di produzione e distribuzione che produsse film come Le comiche, Johnny Stecchino, Volere volare, Piedipiatti, Il silenzio dei prosciutti, Il postino, Poliziotti, La scuola.

Nel 1991 Berlusconi con la Penta Film è stato produttore, assieme a Mario e Vittorio Cecchi Gori e a Gianni Minervini, di Mediterraneo di Gabriele Salvatores, vincitore dell’Oscar come miglior film straniero:

Parla di gente durante la Seconda guerra mondiale, ma in realtà parla degli allora quarantenni delusi dalla morte delle ideologie e della passione politica – volendo potrebbe anche essere visto come una sorta di campanello d’allarme che anticipa di tre anni l’arrivo del berlusconismo, una lettura ironica considerando che una delle case di produzione coinvolte nel film fu la Silvio Berlusconi Communications. LEGGI – Mediterraneo, il “mi arrendo” finale di Salvatores

Nel 1989 Penta Film aveva assorbito Medusa Film (nata nel 1964), ma quando nel 1994 la collaborazione con Cecchi Gori si concluse, Fininvest decise di rilanciarsi nel mercato cinematografico: l’anno successivo Penta si sciolse e si ripristinò il marchio storico Medusa Film.

La “nuova” Medusa Film, attualmente guidata da Piersilvio Berlusconi, ha prodotto e distribuito negli anni grandissimi successi, collaborando con talenti come Aldo, Giovanni e Giacomo, Roberto Benigni (Pinocchio), Luca Miniero, Paolo Sorrentino (tra cui La Grande Bellezza) e ovviamente Checco Zalone.

Per alcuni anni Medusa ha gestito anche un circuito di sale cinematografiche, rilevando le sale Cannon e successivamente costruendo dei multisala come Medusa Cinema e Medusa Multicinema, poi confluite nel circuito The Space Cinema.

FONTE: Repubblica

Classifiche consigliate