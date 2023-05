In preparazione all’uscita nelle sale del film, il cast principale del remake live action de La Sirenetta (GUARDA IL TRAILER), capitanato dalla protagonista Halle Bailey, ha concesso un’intervista a Fandango, in cui ha raccontato alcuni aneddoti sulla lavorazione della pellicola. Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

L’interprete di Ariel ha rivelato di aver ricevuto un messaggio d’incoraggiamento da Beyoncé, voce di Nala nella versione originale del live action de Il Re Leone:

È una persona così incredibilmente genuina. Quando ho ottenuto il ruolo era così orgogliosa di me, si è battuta e schierata nei miei confronti, senza avere paura. Sono cresciuta in una grande famiglia ed ero la più piccola tra le ragazze. Sono sempre un po’ timida e paurosa e ho difficoltà a parlare apertamente. Ma lei mi fa: “No, tu lo puoi fare, va’ e sii forte“.

Il colore della pelle della protagonista nel nuovo film ha generato una consistente campagna d’odio online rivolta all’opera e a Bailey stessa. Quest’ultima sottolinea dunque il significato che ha avuto per lei incarnare la versione live action del personaggio:

La Sirenetta era la mia [principessa Disney] preferita quando era piccola. Io e mia sorella ogni volta che andavamo in piscina facevamo finta di essere delle sirenette. Quando ho letto lo script e ho fatto il provino ho pensato che non ci fosse alcuna possibilità che ottenessi il ruolo perché la mia versione di Ariel è quella di tutti: giovane, con la pelle chiara e i capelli rossi. Questa è Ariel e non sono io. Quindi ottenere il ruolo e farlo mio, in qualche modo, è stato molto speciale. Vedere le reazioni [al trailer] delle bambine dalla pelle nera o scura mi ha fatto piangere perché mi sono immedesimata nella ragazzina dentro di me. È stata una benedizione.