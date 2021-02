Vanity Fair ha dedicato un lunghissimo pezzo dedicato alladi, attesa per il 18 marzo su HBO Max, e contenute al suo interno ci sono svariate immagini dal film.

Nelle immagini vediamo Jared Leto nei panni di Joker, ma anche Amber Heard in quelli di Mera: entrambi, ricordiamo, sono stati richiamati per una sessione aggiuntiva di riprese.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nella pellicola ci saranno anche anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget produttivo di circa 70 milioni di dollari.

Il lungometraggio sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà comunque nel 2021 in tutto il mondo.

Quanto siete incuriositi da questa Snyder Cut? Ditecelo nei commenti qua sotto!