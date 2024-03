In un’intervista con ET, Jennifer Love Hewitt ha parlato di una sua possibile partecipazione in So cosa hai fatto fatto 2, sequel del film cult del 1997 in sviluppo alla Sony. Ecco le sue parole:

Non posso confermarlo ma non voglio neanche negarlo. Se ipoteticamente il mio personaggio dovesse tornare nel sequel, sarebbe molto più vecchia, ma ancora notevolissima.

Nel film originale, il cui cast comprende anche da Anne Heche, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar, Hewitt vestiva i panni di Julie James, uno dei ragazzi coinvolti in un’incidente stradale che anni dopo vengono ricattati da uno sconosciuto che dice di sapere cosa hanno fatto. A proposito del sequel, l’attrice poi dichiara:

La verità è che non so cosa abbiano in programma. Ma presumo che ci saranno molte urla e corse in giro. Spero che i momenti top siano un po’ migliori di quelli del primo film.

Alla regia del sequel troviamo Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge), alla sceneggiatura Leah McKendrick, che recentemente ha parlato del suo approccio al film.

