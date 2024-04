Idris Elba, che presta la voce a Knuckles nei film di Sonic, ha parlato con grande entusiasmo del terzo capitolo del franchise.

A Collider ha dichiarato:

Non posso anticiparvi nulla. Davvero, non so nemmeno cosa accade nel film. Sto scherzando. Posso dirvi che è super eccitante. Posso dirvi che si addentra davvero nell’universo di Sonic. Penso che il 3 sia probabilmente l’unico per tutti i veri fan sfegatati di Sonic. Ci saranno una marea di easter egg. Jim [Carrey] è incredibile. Che performance. È così bello lavorare con lui, anche se non sono mai lì con lui, ma posso sentire la sua voce. Una bomba.