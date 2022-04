sta ottenendo degli ottimi riscontri al box office internazionale: costato fra i 90 e i 110 milioni, il lungometraggio ne ha già incassati 160 a livello globale (fonte: Box Office Mojo ).

Anche il primo episodio, uscito nel 2020 poco prima dello scoppio della pandemia di nuovo coronavirus e della conseguente chiusura dei cinema in tutto il mondo o quasi, aveva avuto un buonissimo risultato di pubblico anche se i primi materiali promozionali che la Paramount aveva diffuso online non erano stati accolti propriamente a braccia aperte dai fan della mascotte videoludica Sega.

Tutt’altro.

L’uscita della pellicola era stata rimandata rispetto a quella inizialmente pianificata per consentire un redesign completo di Sonic considerato che l’aspetto che personaggio aveva nei primi promo, si era attirato addosso una valanga di critiche.

Nel podcast di Matthew Belloni, il produttore dei due film di Sonic (nonché della saga di Fast & Furious) Neal Moritz ha avuto la possibilità di ripercorrere proprio quei giorni in cui lo studio si ritrovò sommerso dalle critiche online tanto da decidere di modificare in toto l’aspetto di Sonic:

Ricordo tutto come se fosse accaduto ieri. Abbiamo imparato una cosa: abbiamo ottenuto un livello di visualizzazioni e interesse che non credevamo possibili. C’era però un problema: erano tutte risposte negative sul design di Sonic. Ma pensammo “Santa miseria, se possiamo invertire la rotta, sappiamo già per certo che c’è un grandissimo interesse per il film”. Ed ecco che, il giorno dopo, abbiamo avuto questa riunione operativa in una delle sale della Paramount in cui ci siamo detti “Dobbiamo riportare il personaggio ridonandogli quello per cui è amato e, per farlo, abbiamo la necessità di avere X-milioni di dollari e dobbiamo rimandare il film”. E devo ammettere che sia la Sega che la Paramount ci dettero ragione. Non volevamo deludere nessuno: i fan, la Paramount né, tantomeno, Sega che ci aveva donato il gioiello più grande della loro corona. Abbiamo ascoltato le critiche e abbiamo cercato di sistemare tutto nel modo giusto.