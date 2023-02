Spawn: John Leguizamo vorrebbe apparire in un cameo nel nuovo film

In un’intervista con CB, a John Leguizamo è stato chiesto quale, tra i villain da lui interpretati sul grande schermo, sia il suo preferito. L’attore ha citato così il personaggio del Clown, presente nel film di Spawn uscito nel 1997, prima trasposizione del celebre fumetto di Todd McFarlane.

Ecco perché:

Devo dire il Clown, per qualche motivo, per il livello di difficoltà. Volevo davvero dare vita al personaggio del fumetto ed è stato molto difficile, ma anche molto divertente, e ho dovuto improvvisare molto e inventare tutte queste battute. Mark Dippé, il regista, e Todd McFarlane, che adoro, mi hanno dato il margine di fare quello che volevo -cosa che ho fatto – e mi sono divertito un mondo. [Clown] è stato così libero di essere così cattivo e così folle e ridicolo e l’ho spinto al massimo.

Da lungo tempo è in lavorazione un nuovo film di Spawn, che vedrà come protagonista Jamie Foxx (qui gli ultimi aggiornamenti). Riguardo a quest’ultimo, Leguizamo non pensa che potrebbe tornare a vestire i panni dello stesso personaggio, ma si dichiara comunque disponibile a fare un’apparizione: “Non so se potrò interpretare di nuovo il Clown, se avrò un altro simile colpo di fortuna. Ma mi piacerebbe fare ancora un cameo in qualche modo“.

FONTE: CB