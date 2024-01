Un film di Spawn è da tempo in sviluppo alla Blumhouse e dovrebbe uscire nel 2025. Il celebre personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane era però già stato trasposto sul grande schermo in una pellicola del 1997, con protagonista Michael Jai White. In una recente intervista con Comicbookmovie, l’attore ha condiviso i suoi sentimenti in merito al nuovo adattamento, rivelando di averne parlato con McFarlane.

Ecco le sue parole:

Non penso molto al sequel. Se mi invitassero a farlo, mi ci dedicherei, ma credo che se ne parli da molto tempo. E sembra che Todd McFarlane abbia condotto questa conversazione. Credo che si sia parlato di lui alla regia, ma non l’ha mai fatto prima, e ho pensato che fosse un po’ strano. [Ho sentito che] Il budget sarà enorme. Mi congratulerei con lui, ma sarebbe una decisione interessante da prendere. So che ha parlato di usare Jamie Foxx e altre cose, per questo gli ho augurato il meglio, ma sono stato semplicemente ai margini del progetto. Se mi venisse chiesto di recitare in una parte importante, allora sarebbe un’altra cosa. Ho rispetto per la fanbase che mi ha portato dove sono. Sarei lì per loro. Ma non capisco bene quale sia il concept. So che Todd ha accennato all’idea di non far vedere il personaggio e di essere un po’ come in Lo squalo, come se non lo si vedesse davvero ma fosse lì. Mi ha descritto qualcosa con cui non ero d’accordo. Non pensavo che avrebbe funzionato. Non so se ancora sia della stessa idea, ma credo che per fare un sequel si debba fare un film vietato ai minori tosto, molto cupo e cazzuto. Penso che debba essere come il cartone animato o semplicemente come il fumetto. Al di fuori di questo, non credo che sarei interessato a farlo se non mi puntassero un coltello alla gola.