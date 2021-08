Ottime notizie per il film dida tanto tempo in sviluppo dalla Blumhouse: come annuncia THR , Brian Tucker, autore del film con Russell Crowe e Mark Wahlberg del 2013 intitolato, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura.

Todd McFarlane, qualche mese fa, aveva spiegato che la produzione stava approfittando del momento di “stasi” durante l’emergenza Coronavirus per lavorare il più possibile al progetto e partire così con la lavorazione una volta che sarà sicuro.

McFarlane ha scritto la sceneggiatura e si occuperà della regia del film, che punterà a un divieto ai minori e avrà un budget intorno ai 10-12 milioni di dollari (in linea con l’approccio Blumhouse).

Pubblicato per la prima volta nel 1992, Spawn è uno degli antieroi più dark dei fumetti, ed è in grado di teletrasportarsi e cambiare forma. Nel 1997 Michael Jai White lo ha interpretato al cinema, mentre il personaggio è stato anche protagonista di una serie tv animata sulla HBO.

