In Spectre, penultimo film della saga di James Bond, Andrew Scott interpreta Max Denbigh (nome in codice “C”), capo dei servizi segreti congiunti, che si scopre essere agente sotto copertura dell’organizzazione criminale che dà il titolo al film. In una recente intervista con GQ, l’attore, noto per i suoi personaggi ambigui, ha dichiarato di non ritenersi soddisfatto della prova fornita nella pellicola in questione, in quanto Denbigh era un villain vero e proprio, senza sfumature. Ecco le sue parole:

Se devo essere sincero, non è un territorio che vorrei ripercorrere. Ora che so un po’ più chi sono, sento che il lavoro che mi interessa fare è più nelle zone grigie. Suppongo che sia solo che non pensavo… forse non ero così bravo in quel campo.

Uscito nel 2015 per la regia di Sam Mendes, Spectre vede nel suo cast anche Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Prossimamente, potrete invece vedere Scott in un ruolo molto diverso in All of Us Strangers, dove recita al fianco di Paul Mescal: nell’attesa che il film esca nelle sale italiane, potete leggere la nostra recensione.

FONTE: GQ

