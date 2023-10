La nostra recensione di Estranei – All of Us Strangers, film di chiusura della sezione Alice nella città della Festa del Cinema di Roma 2023

In Weekend, secondo film di Andrew Haigh, era il dialogo il mezzo con cui i due protagonisti davano forma alla propria identità, confrontandosi su cosa significa essere gay al giorno d’oggi. In Estranei, nuovo film del regista inglese, è invece l’immaginazione lo strumento con cui il protagonista Adam (Andrew Scott), di professione sceneggiatore, cerca se stesso. Mentre vive da solo in un appartamento di Londra, incontra un vicino di casa, Harry (Paul Mescal), con cui da lì a poco inizia una relazione. Nel frattempo, decide di far visita alla casa d’infanzia, con l’intenzione di scrivere riguardo ai propri genitori, morti quando aveva dodici anni. Aprendo la porta, li ritrova però vivi come li aveva visti l’ultima volta, e comincia a passare del tempo con loro, cogliendo l’occasione per fare coming out.

In una sorta di