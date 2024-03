Spider-Man: Across the Spider-Verse

Dopo la presentazione ad Annecy, la Sony Pictures Animation e la Sony Pictures Imageworks hanno annunciato finalmente la data di debutto di un nuovissimo cortometraggio originale ambientato nello Spider-Verse di Spider-Man intitolato “The Spider Within”.

L’appuntamento è fissato alle 14:00 del 27 marzo sul canale Youtube della Sony Pictures Animation.

Nel corto, Miles Morales lotta per bilanciare le sue responsabilità di adolescente, amico e studente mentre veste i panni dell’amichevole supereroe del quartiere di Brooklyn. Dopo una giornata particolarmente impegnativa vissuta con queste pressioni, Miles subisce un attacco di panico che lo costringe ad affrontare le manifestazioni della sua ansia e ad apprendere che chiedere aiuto può essere un atto coraggioso tanto quanto proteggere la sua città dal male.

Il corto nasce dalla collaborazione tra Sony Pictures Animation e Imageworks con il Kevin Love Fund a favore di un progetto sulla salute mentale. È stato sviluppato e prodotto in occasione dell’apertura di un nuovo programma speciale intitolato LENS (Leading and Empowering New Storytellers) che ha l’obiettivo di fornire ai suoi candidati appartenenti a gruppi sottorapresentati per nove mesi un’esperienza di grande valore nel campo dell’animazione.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qui di seguito!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate