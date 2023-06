Spider-Man: Across the Spider-Verse

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Daniel Kaluuya, uno dei nuovi ingressi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha parlato con THR del primo dei due sequel del fortunato film d’animazione vincitore del premio Oscar e prodotto da Phil Lord e Chris Miller Spider-Man: un nuovo universo.

L’attore è stato chiamato a doppiare Spider-Punk, ovvero Hobbie Brown, ma non è stato messo al corrente di tutte le sorprese del film, tra cui una in particolare: il cammeo di Donald Glover nei panni di una versione live-action di Prowler.

“Non ne ero al corrente [durante il doppiaggio], ma quando ho visto il film ho pensato: ‘Caz*o, ho catturato il Prowler di Glover!” ha spiegato l’attore. “È veramente una bella strizzatina d’occhio di cui far parte“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

