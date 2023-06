Spider-Man: Across the Spider-Verse

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

All’interno del lungometraggio animato Spider-Man: Across the Spider-Verse fa la sua comparsa in un cammeo un celebre attore nei panni di un altrettanto noto personaggio dell’universo di Spider-Man.

Stiamo parlando di Donald Glover, che nel film veste i panni della versione live-action di Prowler (in Spider-Man: Homecoming ha già vestito i panni di Aaron Davis).

E con l’uscita del film la costume designer Trayce Gigi Field ha diffuso in rete una foto dal dietro le quinte che mostra Glover con il costume di Prowler.

Ecco il post:

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate