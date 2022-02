Spider-Man: No Way Home

Dopo le proiezioni al cinema dicosì piene di entusiasmo ed energia,ha deciso di guardare il film di Jon Watts in sala per assistere dal vivo alle reazioni del pubblico.

“È buffo, mi hanno scritto e telefonato così tante persone per quel momento al cinema. Mio nipote mi ha mandato una registrazione della gente che esultava” ha detto l’attore a RadioTimes sul cammeo del suo Matt Murdock.

“Così mi sono intrufolato in un cinema vicino casa, sono rimasto in piedi nel corridoio… e, purtroppo, in quel cinema c’era un fottuto silenzio di tomba“.

Ha poi proseguito nel racconto aggiungendo un dettaglio ancora più triste:

È stato così deludente… ero con mia moglie che mi stava riprendendo, sarebbe stato bello esserci mentre il pubblico esultava, e invece… palla di fieno.

