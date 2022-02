Spider-Man: No Way Home

Nel corso di una recente intervista, Scott Edelstein della società di effetti visivi Digital Domain ha svelato un curioso aneddoto su

Ha infatti raccontato che per gran parte del film il costume indossato da Tom Holland è stato sostituito con una copia digitale:

A circa metà film, Peter estrae la nanotecnologia da Doc Ock, lo cura e tramite le braccia sul suo corpo si crea un costume ibrido, attaccandosi a ciò che indossava nell’appartamento di Happy. Quell’idea però è arrivata dopo le riprese, avevano praticamente già girato metà film con lui che indossava il costume rosso e nero che non era più la versione giusta con la nanotecnologia. Perciò per quasi metà il film, il corpo dal collo in giù è completamente digitale e spero che nessuno se ne accorga.

Ha così concluso:

In tutta la parte con zia May, con lui che la stringe tra le braccia, e in tutta la roba del terzo atto, con loro che trovano le cure e la lotta sulla Statua della Libertà, il suo corpo è digitale per tutto il tempo, che è una cosa folle.

