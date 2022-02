Spider-Man: No Way Home

In occasione dell’ IGN Fan Fest , gli sceneggiatori diErik Sommers e Chris McKenna hanno parlato del cinecomic con protagonistaarrivato nelle sale lo scorso dicembre.

Hanno parlato ad esempio della scena dei titoli di coda in cui vediamo Venom:

Quella scena lascia alcune porte aperte a differenza di una in cui sarebbe tornato indietro senza lasciarsi un pezzo di simbionte. È un momento che ci dà possibilità emozionanti per il futuro.

McKenna ha aggiunto di non essere al corrente di nulla, ma che ha trovato il momento entusiasmante:

Era una bella idea che il sesto dei Sinistri Sei rimanesse bloccato in un bar e che poi perdesse un pezzo per strada. Ma ripeto, non sta a noi decide come andrà la prossima avventura.

I due sceneggiatori hanno poi parlato degli effetti dell’incantesimo finale di Doctor Strange costringendo tutti a dimenticare Peter Parker, sottolineando che le risposte alcune domande non sono state date volutamente.

Come spiegato da Sommers:

Ne abbiamo discusso a lungo. Sarà un po’ come Ritorno al futuro? La gente sparirà dalle foto? Spariranno anche oggetti fisici? Abbiamo discusso tutto questo, ma poi come ha detto Chris, alla fine abbiamo deciso che sarebbe servito troppo tempo nel film per spiegare tutto e avrebbe tolto l’emozione a quel finale.

McKenna ha poi concluso:

Credeteci, abbiamo delle risposte. Ma non ci è permesso condividerle, sappiate solo che le abbiamo.

