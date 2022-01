guida ancora una volta il box-office italiano nel giorno dell’Epifania, una giornata nella quale gli incassi sono stati di circa un milione e mezzo, in forte crescita rispetto a giovedì scorso ma decisamente diversi da quelli totalizzati per esempio all’Epifania del 2020 (6.3 milioni, ma c’era) e del 2019 (5.2 milioni).

Il cinecomic dei Marvel Studios incassa altri 250 mila euro e sale così a 21.2 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per Belli ciao, che raccoglie altri 236 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro, mentre al terzo posto regge bene Me contro te il film – persi nel tempo, con 208 mila euro e un totale finora di 1.7 milioni di euro. Tra i due film è in corso una sfida: Belli ciao è risalito di tre posizioni nel corso degli ultimi tre giorni, vedremo come si comporteranno entrambi durante il weekend.

Quarta posizione al box-office per Matrix Resurrections, che incassa altri 162 mila euro e sale così a 1.4 milioni di euro. Resta al quinto posto The King’s Man – le origini, che incassa 122 mila euro e sale a 223 mila euro in due giorni. Nonostante l’Epifania, La befana vien di notte II – le origini resta al nono posto con 67 mila euro e un totale di 374 mila euro. Al decimo posto Un eroe incassa 46 mila euro (ma ha la seconda media per sala) e sale a 102 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 7 / 1 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 249.636 / € 21.278.644 BELLI CIAO – € 236.591 / € 1.744.332 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 208.869 / € 1.735.608

MATRIX RESURRECTIONS – € 162.360 / € 1.427.668 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 122.461 / € 223.362

HOUSE OF GUCCI – € 100.516 / € 4.404.259 SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE – € 73.975 / € 1.773.859 LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI – € 67.272 / € 374.104 DIABOLIK – € 49.707 / € 2.418.343 UN EROE – € 46.020 / € 102.564

Fonte: Cinetel