Spider-Man: No Way Home, incassi da record anche in home video

Sappiamo già da tempo che il cammino di Spider-Man: No Way Home al cinema è stato letteralmente trionfale e che, nonostante la pandemia, è riuscito a generare un giro d’affari di ben 1.9 miliardi di dollari (Fonte: Box Office Mojo).

Ora che la pellicola di Jon Watts con Tom Holland è disponibile in home video già da un po’, l’apposita divisione della Sony ha reso noti i risultati del primo quarto dell’anno fiscale in corso che, per il periodo terminato il 30 giugno 2022 ha toccato quota 282 milioni. Nel quarto fiscale precedente, il fatturato si era fermato a 138 milioni.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

